(video)ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରଙ୍କ ନିନ୍ଦନୀୟ କାମ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହ କଲେ ଏମିତି, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଏମିତି କିଛି ହରକତ କଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇର ଆଇସିସି ଏକାଡେମୀରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ପାଇଁ ୩୪୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛି।

ତେବେ ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକା ଖାଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲର ଏବଂ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ:

ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲର ଅଲି ରାଜା ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ତୃତୀୟ ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍‌ରେ ମହାତ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଫରହାନ୍ ୟୁସୁଫ୍ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଇଥିଲେ।

ମହାତ୍ରେଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ, ଅଲି ରାଜା ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ପଡିଆ ମଝିରେ ରାଗିଯାଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରଙ୍କୁ କିଛି କହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲା।

ହେଲେ, ଅମ୍ପାୟାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଅଲି ରାଜାଙ୍କ ଏହି ଡେଲିଭରିକୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ସିଧା ଆକାଶରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମିଡ୍-ଅଫ୍‌ରେ ୟୁସୁଫ୍ ଏକ ଭଲ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ: 

ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଦୌ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା। ସେ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦୁଇଟିରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ତିନୋଟିରେ ସେ ଏକ ଅଙ୍କ ସ୍କୋର ପାଇ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଥିଲା ୩୮, ଯାହା ସେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ୭ ବଲ୍ ରୁ ମାତ୍ର ୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ସମୀର ମିନହାସଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ: 

ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସମୀର ମିନହାସ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୧୩ ବଲ୍‌ରେ ୧୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୯ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୭୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଅହମ୍ମଦ ହୁସେନ୍ ମଧ୍ୟ ୭୨ ବଲ୍‌ରେ ୫୬ ରନ୍ ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ୫୦ ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୪୭ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପେଶ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନ୍ ସର୍ବାଧିକ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

