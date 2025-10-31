ଏ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା, ଥରେ ଯିବେ ମାନେ ମିଳିବନି ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ, ଫସିବେ ଆପଣ

ଏ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା

By Jyotirmayee Das

Longest Road of world: ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ଅଛି । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଏବଂ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକ ସେଲୁକସ୍ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଲେଖକ ମେଗାସ୍ଥେନସ୍ ଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ପଠାଇଥିଲେ।

ମେଗାସ୍ଥେନସ୍ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ‘ଇଣ୍ଡିକା’ରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମେଗାସ୍ଥେନସ୍ ଙ୍କ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଜିଟି ରୋଡ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ।

ଜିଟି ରୋଡର ଇତିହାସ: ଜିଟି ରୋଡ୍ ପ୍ରଥମେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସକ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ଥିଲା । ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶେର ଶାହ ସୁରିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଦଚଲା, ଘୋଡା ଗାଡ଼ି ଏବଂ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ଉତ୍ତରପଥ: ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ରାଜପଥକୁ ଉତ୍ତରପଥ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରୁ ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଶେର ଶାହ ସୁରୀ ଏହାକୁ ମରାମତି କରି “ସଡକ-ଏ-ଆଜମ” ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମୋଗଲ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲେ, ଜଣେ ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଏହି ରାସ୍ତାର ନାମ “ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ୍” ରଖିଥିଲେ। ୨୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଏହି ଜିଟି ରୋଡ୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଲକାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି।

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଏବଂ ରାଜପଥ ଅଛି ଯାହା ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, GT ରୋଡ୍ ନୁହେଁ, ପାନ ଆମେରିକୀୟ ରାଜପଥ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦୁଇଟି ମହାଦେଶକୁ ସଂଯୋଗ କରେ ।

୧୮,୬୪୧ ମାଇଲ ରାସ୍ତା: ଏହି ରାସ୍ତା ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ, ଥରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ୧୪ଟି ଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ । କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ରାସ୍ତା ୩୦,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ ତା’ ଭିତରେ କୌଣସି ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ।

 

