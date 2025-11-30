ଡିସେମ୍ୱର ୧ରୁ ଏମାନଙ୍କ ପେନସନ୍ ବନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ନାହିଁ ତ, ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଚେକ୍
ଶୀଘ୍ର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ କାଲିଠୁ ମିଳିବନି ପେନସନ୍।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ଯେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପେନସନ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯଦି ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦାଖଲ ନହୁଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସର ପେନସନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ।
ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଆଜି, ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ। ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ନକଲେ ପେନସନ୍ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦାଖଲ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଡିଜିଟାଲ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ଆଧାର-ଆଧାରିତ ମୁହଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ।
ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଯାଞ୍ଚ କରି କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସୂଚନା ଏବଂ ଫେସ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ।
ବୟସ୍କ କିମ୍ବା ଗତିଶୀଳତା ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡୋରଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉପଲବ୍ଧ। ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି।
ଯଦି ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ଅବରୋଧିତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ଦିନ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କର ପେନସନରେ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।