ଏହି ଦେଶର ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଏପରିକି ଶବଦାହ ପାଖରେ ବସି କରନ୍ତି ମଦ୍ୟାପାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ
ଶବଦାହ ବେଳେ ବି ମଦ ପିଅନ୍ତି ଏହି ଦେଶର ଲୋକ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଦ୍ୟପାନର ଶୈଳୀ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଦେଶର ନାମ କ’ଣ ଏବଂ ଭାରତରେ ଏହାର ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ?
୨୦୨୫ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ମଦ୍ୟପାନରେ ରୋମାନିଆ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି ରୋମାନିଆର ଲୋକ ପ୍ରାୟ ୧୭ ଲିଟର ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି।
ରୋମାନିଆରେ, ମଦକୁ ଆତିଥ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ବିବାହ, ଶବଦାହ, ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମାବେଶରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ଯାହା ମଦକୁ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ।
ରୋମାନିଆର ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ପଛରେ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଘରେ ତିଆରି ମଦ। ପ୍ଲମ୍ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗୁରରୁ ତିଆରି ଟୁଇକା ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ମଦ ଘରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ଏହି ସ୍ପିରିଟ୍ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେବନ କରାଯାଏ।
ରୋମାନିଆର ୨୦୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମଦ ତିଆରି କରିବାର ଇତିହାସ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଦ୍ୟପାନ ଶସ୍ତା, ଏବଂ ଟିକସମୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଅବୈଧ ମଦର ଉପଲବ୍ଧତା ବ୍ୟବହାରକୁ ଇନ୍ଧନ ଦିଏ।
ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଣ୍ଡପିଛା ମଦ୍ୟପାନ ୩.୦୨ ରୁ ୪.୯୮ ଲିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ରୋମାନିଆ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍।
କମ ହାରାହାରି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଦ୍ୟପାନରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।