ଏଣିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ବି ଗରମ ହେବନି ଫୋନ୍! ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ଏହି ସିକ୍ରେଟ୍
ଫୋନ୍ ରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଡିଭାଇସ୍ ପାଲଟିଛି। ଆଧୁନିକ, ଉନ୍ନତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଫିଚର ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ସେହି ସମୟରେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରଖେ; ବିଶେଷକରି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବାରେ ବିତାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଫୋନ୍କୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିପାରେ।
ସେଥିପାଇଁ, ଆଜି ଆମେ କିଛି ପଦ୍ଧତି ସେୟାର କରୁଛୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଗରମ ହେବନି!
ଫୋନରୁ କଭର କାଢ଼ିଦିଅ:
ଏହା ସହିତ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କଭର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ମୋଟା ସିଲିକନ୍ କିମ୍ବା ରବର କଭର ଅଛି, ତେବେ ଗେମିଂ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାହାର କରିଦେବା ଭଲ। କାରଣ କଭର ପ୍ରାୟତଃ ଗରମକୁ ବାହରକୁ ଯିବାକୁ ରୋକିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଫୋନଟି ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୋଇଯାଏ।
ବାଲାନ୍ସ୍ଡ ସେଟିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:
ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଗେମିଂ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ଫ୍ରେମ୍ ରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଫୋନ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାର ପକାଇଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ‘ଅଲ୍ଟ୍ରା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ’ କିମ୍ବା ୧୨୦ FPS ଅପେକ୍ଷା ‘ସନ୍ତୁଳିତ’ କିମ୍ବା ‘ମଧ୍ୟମ’ ସେଟିଂସରେ ଖେଳିବା ଭଲ। ଏହା ପ୍ରୋସେସର ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଫୋନକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଅନାବଶ୍ୟକ ଆପ୍ସ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ:
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ଡିଭାଇସଟି ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହେବ ନାହିଁ।
ଚାର୍ଜ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଭୁଲ:
ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିବା ପରେ ଚାର୍ଜ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଫୋନରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଏକ ଖରାପ ଧାରଣା କାରଣ ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟାଟେରୀର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ।