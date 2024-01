ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନ ଭାରତର ନୁହେଁ; ବେସାମରିକ ବିମାନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ରାତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଭାରତର ନୁହେଁ ବୋଲି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ବାସ୍ତବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଏଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମସ୍କୋ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା । ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାରତର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିମ୍ବା ଚାର୍ଟର ବିମାନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ । ଏହା ମୋରୋକ୍କୋର ଏକ ଛୋଟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବିମାନ ଥିଲା । ଅଧିକ ବିବରଣୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

The unfortunate plane crash that has just occurred in Afghanistan is neither an Indian Scheduled Aircraft nor a Non Scheduled (NSOP)/Charter aircraft. It is a Moroccan registered small aircraft. More details are awaited.

— MoCA_GoI (@MoCA_GoI) January 21, 2024