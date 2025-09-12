ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିଲାନି ଜାଗା, ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥାଇ ଏହି ଖେଳାଳି ମାରିଲେ ଚମତ୍କାର ଶତକ
ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହି ମାରିଲେ ଶତକ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଏସିଆ କପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ, ଭାରତରେ ଏବେ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଭାରତର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ୍ ର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଭାରତର ଖେଳାଳି ରଜତ ପତିଦାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ୟଶ ରାଠୋର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସାଉଥ୍ ଜୋନର ଇନିଂସ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଗଲା: ଦଲିପ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲରେ ସାଉଥ୍ ଜୋନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୪୯ ରନ କରିଥିଲା।
ତାନୟମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୩୧ ରନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏତେ ରନ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦଳ ଏକ ଛୋଟ ସ୍କୋରରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲା।
ରଜତ ପତିଦାର ଏବଂ ୟଶ ରାଠୋର ଶତକ ମାରିଲେ: ଏହା ପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେଙ୍ଗଲର ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲା। ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦଳକୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ରଜତ ପତିଦାର ଏବଂ ୟଶ ରାଠୋର ସେମାନଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପତିଦାର ୧୧୫ ବଲ୍ ରେ ୧୦୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରଜତ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୧୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆକାଶଛୁଆଁ ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ଯଦି ଆମେ ୟଶ ରାଠୋରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ସେ ଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୫୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛି ଏବଂ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ର ଲିଡ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଚାଲିଛି।
ରଜତ ପତିଦାର ଭାରତ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି: ରଜତ ପତିଦାର ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ ସେ ଛଅଟି ଇନିଂସରେ କେବଳ ୬୩ ରନ କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲା, ରଜତଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେ ସେହି ସିରିଜରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଆଉ ଦଳକୁ ଫେରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।
ରଜତ ପତିଦାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ RCB IPL ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା: ରଜତ ପତିଦାର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ODI ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।
ସେହି ବର୍ଷର IPL ମଧ୍ୟ ରଜତ ପତିଦାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ RCB ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ରଜତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।
ତଥାପି ତାଙ୍କର T20 ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଯେ ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ BCCI ଚୟନ କମିଟି ରଜତଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବ ନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।