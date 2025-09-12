PM କିଷାନ KYC ଅପଡେଟ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ

ବଢ଼ିଲା ପିଏମ କିଷାନ କେୱାଇସି ଅବଧି

By Chinmayee Beura

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପିଏମ କିଷାନ ଅପଡେଟ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର। କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ଅବଧି ଆଉ ୬ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସିଏମ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀ ପିଏମ କିଷାନ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ସିଏମ କିଷାନରେ ୫୧ ଲକ୍ଷ ୫୪ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପିଏମ କିଷାନରେ ୩୪ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତା ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା (PM Kisan) ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା (PM Kisan) ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ eKYC କରିବା ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 6 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଠାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ, ଏଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଜାରି କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2000 ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ।

ଗତ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ବାରାଣସୀରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2-2 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରାୟ 20500 କୋଟି ଟଙ୍କା 9.71 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

