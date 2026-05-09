ବଲିଉଡ ପରେ ଏବେ ହଲିଉଡରେ ପାଦ ଥାପିବେ ଦିଶା !
ଦି ପୋର୍ଟଲ ଅଫ ଫୋର୍ସ ଜରିଆରେ ହଲିଉଡରେ ପାଦ ଥାପିବେ ଦାଶା ପାଟାନୀ । ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେବେ କେଭିନ ସ୍ପେସି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପାଟାନୀ ‘ଦି ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ’ (The Portal of Force) ଜରିଆରେ ନିଜର ହଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ‘ଷ୍ଟାଟିଗାର୍ଡସ୍ ବନାମ ହୋଲିଗାର୍ଡସ୍ ସାଗା’ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅଟେ। ଏହି ଅଲୌକିକ ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରୀଲର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି କେଭିନ୍ ସ୍ପେସି, ଯିଏ କି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଟାଇରିସ୍ ଗିବସନ୍ ଏବଂ ଡଲ୍ଫ ଲୁଣ୍ଡଗ୍ରେନଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଦିଶା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଅନୁଭବୀ କଳାକାରଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିନୟ କଳାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବୋଲି ଦିଶା କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିବା ନେଇ ଦିଶା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ପାଦ ଦେବା ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାରଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ସଦୃଶ ଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାହାଣୀ କହିବା କୌଣସି ଭାଷା କିମ୍ବା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଚ୍ଛକ ଅଭିନୟ ହିଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ, ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ନେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରରେ ଦିଶାଙ୍କୁ ‘ଜେସିକା’ ନାମକ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ଏହି କାହାଣୀର ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତାଙ୍କ ଝିଅ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟି ‘ଷ୍ଟାଟିଗାର୍ଡସ୍’ ଏବଂ ‘ହୋଲିଗାର୍ଡସ୍’ ନାମକ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଗୁପ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଜେସିକା ଏହି ଦୁଇ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ତଥା ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ।