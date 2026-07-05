୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଉଡ଼ାଇ ଦେବ ହୋସ୍, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିବ ଏତେ ପରିମାଣ

ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଚାରି ସପ୍ତାହର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ, ଏବେ ଦୁଇଟି ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ୫ ଜୁଲାଇରେ ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବ। ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ତୁଳନାରେ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପକୁ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଶ୍ୱକପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ୧୨ଟି ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ, ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ୮,୭୬୪,୬୧୫ ଡଲାରର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୭,୯୫୮,୦୭୭ ଡଲାର ଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସ୍କନ୍ଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ…

DA: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିଖବର,…

ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହେବ:

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଜୁଲାଇ ୫ ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ୨,୩୪୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇବେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୨୨.୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ।

ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ, ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଦଳକୁ ୧,୧୭୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମିଳିବ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧୧.୧ କୋଟି ସହିତ ସମାନ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଛଅ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ତା’ର ସପ୍ତମ ଟାଇଟଲଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୭ ବର୍ଷର ଟାଇଟଲ ମରୁଡ଼ି ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ; ଇଂଲଣ୍ଡ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ବି ହେବ ମାଲେମାଲ:

ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଆଠଟି ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ମିଳିବ।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୯.୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ୨୯.୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ପାଇଁ ୩୧,୧୫୪ ଡଲାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାଶି ସହିତ, ଭାରତ ତିନୋଟି ବିଜୟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୯୪,୪୬୨ ଡଲାର ପାଇବ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ହେବ ଯିଏ ପ୍ରତି ବିଜୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ବି ବିଜୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ସ୍କନ୍ଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ…

DA: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିଖବର,…

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ୍, ଭାଙ୍ଗିଲେ ସଚ୍ଚିନଙ୍କ…

ଏ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜେଲ୍,…

1 of 8,216