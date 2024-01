ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ ହେବ; ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ

ପାଟନା: ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବେରୋଜଗାରୀକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଢ଼େ ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବୁ ଏବଂ ବିହାରକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ।

ପାଟନାରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ପୂରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

