ତାମିଲନାଡୁ Exit Pollରେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଏହି ଚେହେରାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜନତା, ଜାଣନ୍ତୁ ନାଁ…
ଏଥର କାହା ହାତରେ ରହିବ ତାମିଲନାଡୁ ମଙ୍ଗ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦ୍ୟତମ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସର୍ଭେରେ ୩୭ ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ତରଦାତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତାମିଲାଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ)ର ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଡାପ୍ପାଡି କେ. ପଲାନିସ୍ୱାମୀ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ବିଜେପି ନେତା ଆନ୍ନାମଲାଇଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା EXIT POLL ଗଣିତ କହୁଛି।
ନାମ ତାମିଲାର କାଚ୍ଚି ନେତା ସେନ୍ଥାମିଜାନ ସୀମାନଙ୍କୁ ୩ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି, ଯେତେବେଳେ ୧ ପ୍ରତିଶତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାଁନ୍ତି।
ତାମିଲନାଡୁରେ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ:
ବାକି ଥିବା ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡିଏମକେ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିପାରେ।
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜୟ ଆଗୁଆ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ସରକାର ଗଠନ କରିବା ସମୟରେ ଡିଏମକେର ହାତ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଆକଳନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଉଛି।
ପିପୁଲ୍ସ ପଲ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିଭିକେ ୧୮ ରୁ ୨୪ଟି ଆସନ ପାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ପି-ମାର୍କ୍ୟୁ ୧୬ ରୁ ୨୬ଟି ଆସନ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି।
ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆର ଆକଳନ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ଟିଭିକେ ୯୮ ରୁ ୧୨୦ଟି ଆସନ ଜିତିପାରେ, ଯାହାକି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା।
ତାମିଲନାଡୁରେ ଭୋଟ୍:
ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି ଏଥର ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଖୁଛି, ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ମୁହଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ହେଲେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆକଳନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ କେବଳ ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମତାର ଲଗାମ କାହା ହାତରେ ଯିବ।