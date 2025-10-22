GK: ଜାଣନ୍ତି କି ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁଠୁ ଶୁଦ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ରହିଛି ସେହି ଜିନିଷ, ଜାଣି ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଫଳ, ପନିପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ ଭାତ ଭଳି ବିବିଧ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବିଶ୍ୱ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ତାହା ବିଚାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଘିଅ। ତେବେ କାହିଁକି ଘିଅକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଜାଣନ୍ତୁ।
ପରମ୍ପରା: ଯଦିଓ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହାର ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଚର୍ବି ପରିମାଣ ପ୍ରତି ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ COVID-19 ମହାମାରୀ ପରେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଘିଅର ସ୍ଥାନ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । କାରଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଘରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ନଚେତ୍ ସହଜରେ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ।
ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ: ଘିଅ କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ଏହାର ଗଭୀର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ବେଦ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଘିଅ ପ୍ରାୟତଃ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଘିଅକୁ ସାମିଲ କରିବା ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପବିତ୍ରତାର ସୁଯୋଗ ନେବାର ଏକ ଉପାୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଘିଅ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହାର ଶୁଦ୍ଧତାରେ ଅବଦାନ ରଖେ। ଲହୁଣିକୁ ଫୁଟେଇ ଫୁଟେଇ ସେଥିରୁ ବଳକା ପାଣି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବାହାର କରାଯାଏ । ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଘିଅ ଏହାର ପୁଷ୍ଟିକର ଗୁଣକୁ ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ଏକ ପରିଷ୍କାର, ଅପମିଶ୍ରିତ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହାକୁ ରୋଷେଇ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇ ଘରେ ଘିଅ: ଆଜି ଘିଅ ଭାରତୀୟ ଘରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ପୁନଃଉତ୍ତାପନ କରିଛି। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଠା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଘିଅ ପବିତ୍ରତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଳ ସହିତ ସଂଯୋଗର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି।