8th Pay Commission: କାହିଁକି ଆଲର୍ଟରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ପଡ଼ିବ କି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ?

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆଲର୍ଟରେ ରେଳବାଇ । ପଡ଼ିବ କି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ?

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିସାରିଛି। ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, କ୍ରୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମାର ବୋଝ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ କଷ୍ଟ କଟିଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜାନୁଆରୀ 2024 ରେ ଗଠିତ 8ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ଏହି କମିଶନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ସୁପାରିଶ କରିବ।

୫୦ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Skin Signs Of Heart Disease: ଚର୍ମରେ ଏହି…

BJPର ନୂଆ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ…

ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ଏହାର ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୬.୯ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

କମିଶନ ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅନୁପାତ ୯୮.୯୦% ଥିଲା, ଯାହା ୧,୩୪୧.୩୧ କୋଟି ନିଟ ଆୟ କରିଥିଲା। ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅନୁପାତ ୯୮.୪୨%, ଯାହାର ନିଟ ଆୟ ୩,୦୪୧.୩୧ କୋଟି।

ପାଣ୍ଠିର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ

ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅର୍ଥ ନିଗମ (IRFC)କୁ ବାର୍ଷିକ ଦେୟ ୨୦୨୭-୨୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାରୀ ବଜେଟ୍ ସହାୟତା (GBS) ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଋଣ ନେବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ 2027-28 ରେ ଦରମା ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବାର୍ଷିକ ମାଲ ପରିବହନ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 15,000 କୋଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରେଳବାଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଠିର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ।

7ମ ବେତନ କମିଶନ

7ମ ବେତନ କମିଶନ ଫେବୃଆରୀ 2014 ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସୁପାରିଶ ଜାନୁଆରୀ 1, 2016 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ, ଦରମା କମିଶନ ସୁପାରିଶ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ପାଳନ କରି, 8ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରତି ଛଅ ମାସରେ ସମୟ ସମୟରେ DA ହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

Skin Signs Of Heart Disease: ଚର୍ମରେ ଏହି…

BJPର ନୂଆ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ…

ନକଭିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଏସିଆ କପ୍ ରେ ପୁଣି ଭାରତ…

କୋଟି କୋଟି SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର:…

1 of 28,299