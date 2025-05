ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂର ପ୍ରକୃତ ସତ, IRCTC କହିଲା ଏମିତି…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ସୁବିଧା। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନେ ତତକାଳ ଟିକେଟି ବୁକିଂ କରନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ପଡେ। କାରଣ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।

ତତକାଳି ଟିକେଟର ସତ: ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସୋନୁ ନିଗମ ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ (ପୂର୍ବ ଟ୍ୱିଟର) ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଦୁଇଟି ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି – ଏହା ହେଉଛି ତତ୍କାଳ ବୁକିଂର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ! ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା, ଏବଂ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭେଇ ଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁକିଂ ସରିଗଲା। । IRCTC ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛି ଯେ ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ।

TATKAL TICKET BOOKING reality: Two screenshots, booking starts at 10am, gareeb rath had 240 seats under tatkal quota.

10.01 am – “booking not started” pop-up appears. then app crashes and starts buffering.

10.04 am – app responds. now it shows status as waiting list 41.

even… pic.twitter.com/ib9i7Qn9mi

— Sonu Nigam (@SonuNigamSingh) May 28, 2025