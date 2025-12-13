ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କି ବିପଦର କଳାଛାଇ, ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚିଲ ଉଡିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍, ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା
Eagle in Jagannath Temple: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଶହ ଶହ ଚିଲ ଉଡୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଏହାକୁ ବିପଦର ଚେତାବନୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି ।
ମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଳଚକ୍ର ସହ ଜଡିତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୁରୁଣା ଆଲୋଚନାକୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି।
ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚିଲ: ସମ୍ପ୍ରତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅନେକ ଚିଲ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଯାହା ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି । ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚେତାବନୀ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କାରଣ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଶହ ଶହ ଵିଲ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ହେଉଛି ୧୪୦୦ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ମୂଳତଃ ତାଳପତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଏହି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଜଡିତ ଅଶୁଣା ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ । ଏହା କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ।
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଙ୍କେତ: ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଅନୁସାରେ, ମନ୍ଦିର ପତାକା ଉପରେ ଚିଲ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯିବା ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟର ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ । ଯେପରିକି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଅସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଗରୁଡଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହେତୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡୁଥିବା ଚିଲମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଚିଲକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ ସହିତ ଜଡିତ ପବିତ୍ର ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ଆଧାର କରି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଥାନ୍ତି।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ: ମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗରୁଡ ପରିକ୍ରମା କରିବା କେବଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ।