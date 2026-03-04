ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ ମହିଳା, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ଆଜିର କୋଟିପତି ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯିବେ
ଏମାନେ ଥିଲେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମହିଳା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଧନୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଲୋନ ମସ୍କ କିମ୍ବା ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ଭଳି ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଦର୍ଶାଏ ଯେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ନିୟମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଆସିଛି। ଏପରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟ ନେତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଲିଲିଆନ୍ ବେଟାନକୋର୍ଟ – କସମେଟିକ୍ସ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ:
ଫ୍ରାନ୍ସର ଲିଲିଆନ ବେଟାନକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ଲ’ଓରିଆଲର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୫ ରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ୪୦.୭ ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଟିପତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଲ’ଓରିଆଲ୍ ଲାନକୋମ୍ ଏବଂ ମେବେଲାଇନ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅନୁଗାମୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଜିଡିପିର ପ୍ରାୟ ୦.୦୫୫% ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଡିମେନ୍ସିଆରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ନାତି ବ୍ୟବସାୟର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।
ୟାଙ୍ଗ ହୁଇୟାନ –ରିୟଲ ଇଷ୍ଟେଟର ତାକତ:
ଚୀନର ୟାଙ୍ଗ ହୁଇୟାନ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠାରୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଗାର୍ଡେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପାଇଥିଲେ। ହେଲେ, ସେ ଆରମ୍ଭରୁ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
୨୦୦୭ ମସିହାର ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ୧୬.୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ, ସେ ଏକ ନୂତନ ସେୟାର ଇସ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ୪୧୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା।
ଆନ୍ କକ୍ସ ଚାମ୍ବର୍ସ – ମିଡିଆ ବ୍ୟବସାୟ:
ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଆନ୍ କକ୍ସ ଚାମ୍ବର୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଡିଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କକ୍ସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ରୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଏବଂ କେବୁଲ ଟିଭି ନେଟୱାର୍କର ମାଲିକ ଥିଲା।
ଆନ୍ କମ୍ପାନୀର ବୋର୍ଡରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଟଲାଣ୍ଟା ନ୍ୟୁଜପେପରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପ୍ରାୟ ୧୫.୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
ଚାର୍ଲେନ୍ ଡି କାର୍ଭାଲୋ-ହେନେକେନ୍: ପାନୀୟ ଶିଳ୍ପ:
୨୦୦୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଚାର୍ଲିନ୍ ଡି କାର୍ଭାଲହୋ-ହାଇନେକେନ୍ ହାଇନେକେନ୍ର ୨୫% ଅଂଶଧନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସେ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଚୟନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ ୩୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ୨୦୧୬ ମସିହାରେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୨.୭ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ସୁଜୈନ କ୍ଲାଟେନ୍ – ଅଟୋ ଏବଂ ଫାର୍ମା:
ଜର୍ମାନୀର ୧୭.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ତାଙ୍କ ପିତା ହର୍ବର୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଡ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପାଇଥିବା BMW ରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଧନରୁ ଆସିଛି।
ସେ ଔଷଧ ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର Altana AG ମାଲିକାନା ଅଛନ୍ତି। ୨୦୧୩ ମସିହାରେ, ସେ ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଆଞ୍ଜେଲା ମର୍କେଲଙ୍କ ଦଳକୁ ଦାନ ଦେଇ ଖବରରେ ଥିଲେ।