ଇ-ସିଗାରେଟକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ହାଇଡ୍ରାମା, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କାହିଁକି ହାନିକାରକ, ହୋଇପାରେ କର୍କଟ ପରି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇ-ସିଗାରେଟ୍କୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର ଲୋକସଭାରେ ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର । କାହାର ନା ନ ନେଇ, ବିଜେପି ସାଂସଦ ଗୃହ ଭିତରେ ଟିଏମସିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ।
ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲେ । ବାଚସ୍ପତି ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଏହି ମାମଲା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣାଯାଏ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଗାରେଟ୍ ନିଷେଧ ଆଇନ, ୨୦୧୯, ଭାରତରେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ । ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ, ଆମଦାନୀ, ବଣ୍ଟନ, ସଂରକ୍ଷଣ, ବିଜ୍ଞାପନ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର, ଏବଂ ଭେପିଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ବେଆଇନ।
ତେବେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବକ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାସନ୍ । ସିଗାରେଟ୍ ଥରେ ଯିଏ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ନା ଧରି ନଥାଏ । ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିଗାରେଟ ସମସ୍ତେ ଟାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଯୁବକ ଇ-ସିଗାରେଟ ପ୍ରତି ବହୁମାତ୍ରରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଆଉ ଏହି ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଦେହ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତି କାରକ । ଏହାକୁ ଟାଣିବା ଦ୍ବାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା । ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଦ୍ବାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ବାରା କ୍ୟାନସର ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢୀ ମାନେ ଟାଣୁଥିବା ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଏ ।
ଇ-ସିଗାରେଟ ପାରମ୍ପରିକ ସିଗାରେଟ୍ ଭଳି କିନ୍ତୁ ଏହା ଟାଣିବା ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଫରଟିସ ମେମୋରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ର ଡାକ୍ତର ମନୋଜ କୁମାର ଗୁଏଲ । ମାର୍କଟରେ ମିଳୁଥିବା ସାଧାରଣ ସିଗାରେଟ୍ ରେ ଅଧିକ ବିଶାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ରେ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନ ଥାଏ ।
ଇ-ସିଗାରେଟ ରେ ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ ଏବଂ ଆକ୍ରିଲେଟ୍ ପରି କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ । ଯାହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କୁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାନସର ହୋଇଥାଏ । ସ୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଇ-ସିଗାରେଟରେ ବି ବିପଦ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଟାଣିବା ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସର ହୋଇପାରେ । ଇ-ସିଗାରେଟ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ।
ତା ପରେ ବି ଏହା ମାର୍କଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଯଦି ଏହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା , କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଆଇନ ହୁଅନ୍ତା ତାହା ହେଲେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ମାତ୍ରା କମି ଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ଯୁବପିଢୀ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇପାରନ୍ତେ ।