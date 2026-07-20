ଫାଇନାଲ୍ ହାରିଥିବା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ମିଳିଲା ୩୧୮ କୋଟି, ଚାମ୍ପିୟନ୍ ସ୍ପେନର ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଉଡ଼ାଇ ଦେବ ହୋସ୍

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେବା ପରେ ସ୍ପେନ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛି ଜାଣନ୍ତୁ।

By Priyanka Das

FIFA World Cup : ସ୍ପେନ୍ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନେଇଛି, ଯିଏ କି ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ୯୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଲ୍ ନ ହେବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍‌କୁ ଯାଇଥିଲା। ୧୦୬ ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ନିକୋଲାସ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ଆର୍ଥର ଏକ ଚମତ୍କାର ଉପାୟରେ ବଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଫେରନ୍ ଟୋରେସ୍ ଏକ ଜାନ୍ଦାର କିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବଲ୍‌କୁ ଗୋଲ୍‌ପୋଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଫାଇନାଲର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲେ। ଲିଓନେଲ ମେସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍‌ର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେପଟେ ସ୍ପେନ୍ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ଚାମ୍ପିୟନ୍‌ର ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ଦଳକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ।

ରନର୍-ଅପ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି
ସମଗ୍ର ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗୋଲ୍ କରିବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରି ନଥିଲା, ଲିଓନେଲ ମେସି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗୋଲ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ରନର୍-ଅପ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୩୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ମିଳିଲା।

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ସ୍ପେନକୁ କେତେ ଅର୍ଥରାଶି ମିଳିଲା?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

DNA Test ରୁ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ: ହସ୍ପିଟାଲର…

କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି…

ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ସେମାନେ ଗୋଲ୍ କରିବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ପେନ୍ ୫୦ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅନੁସାରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ ୪୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ପେନ୍ ପାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏଥର ସମଗ୍ର ପୁରସ୍କାର ରାଶିରେ ଗତ ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷା ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତାଲିକାରେ ସମସ୍ତ ଦଳଙ୍କ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଦେଖନ୍ତୁ।

ଚାମ୍ପିୟନ୍ (ସ୍ପେନ୍)- ୪୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା

ରନର୍-ଅପ୍ (ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା)- ୩୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା

ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ (ଇଂଲଣ୍ଡ)- ୨୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ (ଫ୍ରାନ୍ସ)- ୨୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କା

କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦଳ- ୧୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା

ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦଳ- ୧୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା

ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦଳ- ୧୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାହାରିଥିବା ଦଳ- ୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କା।

You might also like More from author
More Stories

DNA Test ରୁ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ: ହସ୍ପିଟାଲର…

କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି…

ଲର୍ଡସରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ…

ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ: ଇରାନ ଉପରେ…

1 of 30,325