ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ଝଟକା, ମହଙ୍ଗା ହେବ ଖାଇବା ତେଲ! iphone , ଫ୍ରିଜ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ କାରଣ

ସବୁ ହେବ ମହଙ୍ଗା; ବଢ଼ିବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଲାପ୍‌ଟପ୍ ଦାମ୍‌ ବଢିବ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ୯୦ ଟଙ୍କା ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଟଙ୍କାର ଏହି ଦୁର୍ବଳତା କେବଳ ସେୟାର ବଜାର କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏଥିଯୋଗୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଏମ୍ଆଇ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଫି’ ଏବଂବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଢ଼େର ବଢ଼ିଯିବ।

ଭାରତ ଏହାର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ୯୦% ଆମଦାନୀ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସାର ଏବଂ ରନ୍ଧନ ତେଲ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡଲାରରେ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଏଣିକି ଆପଣ ଆଇଫୋନ୍‌, ରେଫ୍ରିଜରେଟର କିମ୍ବା କାର କିଣିବା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଖସିଲେ ଆମଦାନୀ ମହଙ୍ଗା ହେବା ଯୋଗୁ ରୋଷେଇ ତେଲ, ଏଲ୍‌ପିଜି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘିବ, ଯାହା, ବିଶେଷକରି ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ପରିବାରଗୁଡିକର ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇବ।

ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର ୩ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି, ଆମେରିକା ସହିତ ସମ୍ପ୍ରତି ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, କିଛି ପରିମାଣରେ ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଦ୍ବିତୀୟଟି ହେଉଛି, ଭାରତରେ ସ୍ଥିର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ ବଜାରରୁ ୧୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଭାରତର ବିନିମୟ ହାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ “ସ୍ଥିର” ରୁ “କ୍ରଲ୍-ଲାଇକ୍” ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି।

 

 

