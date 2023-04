(Video) ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ: ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ମାଡି ଆସିଲା ସମୁଦ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପରର ଦୃଶ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନାମି ଏବଂ ତୋଫାନ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ । ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠୁଥିବା ବିଶାଳ ଜୁଆରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତାହା ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ଭୟ କରିଯିବ । ବୋଧହୁଏ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରତି ଅଜଣା ଡରରେ ରହିପାରନ୍ତି । ସମୁଦ୍ର କେତେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ତାହାର ଏକ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଗିଳିଯିବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଉଠିଥିବା ଏହି ତୋଫାନ ।

#StormNoa Quick visit to #CapeCornwall near to @CapeCornwallCW at 10.44 hrs . Some big storm breakers rolling into the #Coastline . The people down by the cliff wall look tiny against the background . Absolutely fabulous but highly dangerous. @BBCSpotlight @MetMattTaylor… pic.twitter.com/L7IR1HFyUE

— Kernow Life (@Kernow_Life) April 12, 2023