ବିଜୟର ରହସ୍ୟ ତ୍ରିବେଣୀରେ ରହିଛି, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ନା ଦିଲ୍ ର ଦୂରତାରେ ରହିଛି – ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜୟ ପଥରେ ବିଜେପି । ବିଜେପିର କ୍ରମାଗତ ବିଜୟର ‘ରହସ୍ୟ’ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ବିଜେପିର ବିଜୟ ଅଭିଯାନର ରହସ୍ୟ ତ୍ରିବେଣୀରେ ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତି ବିଜେପି ମିଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ।

ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତ୍ରିବେଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିନୋଟି ଶକ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସେବା ଆତ୍ମା। ଏହି ତିନୋଟିର ଏକତ୍ରିକରଣରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି । ମୋଦୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ନା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଦୂରତାରେ ରହିଛି, ନା ଦିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ଠାରୁ ଦୂରତାରେ ରହିଛି ।

ବିଜେପିର ମାଜିମାତ୍ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସହିତ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ୍ରିପୁରା ସମେତ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପାର୍ଟି (ଏନଡିପିପି) ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସହ ସରକାର ଗଠନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନାଡା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଦଳର ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଚିତ୍ର ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

#WATCH | PM Narendra Modi arrives at BJP headquaters in Delhi after the Assembly polls results of Tripura, Nagaland and Meghalaya. pic.twitter.com/1FfOhk2aOl

— ANI (@ANI) March 2, 2023