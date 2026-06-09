ବର୍ଷାରେ AC ଚଲାଇବାର ସିକ୍ରେଟ୍ ତରିକା! ଏହି ମୋଡ୍ କୁ ON କରୁ କରୁ ମିଳିବ ଡବଲ ଫାଇଦା

ବର୍ଷା ଦିନେ AC ଚଲାଇବାର ସଠିକ୍ ନିୟମ କ'ଣ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବର୍ଷା ଋତୁ ଗରମରୁ ଆରାମ ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘର ଭିତରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଚିପଚିପା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏସି ଚଲାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସଠିକ୍ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରୁମ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସମୟରେ, ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରହେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସିରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏପଟରେ ମମତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହିଲେ; ସେପଟେ ତୀବ୍ର…

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ…

ବର୍ଷା ସମୟରେ, ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା (ଆଦ୍ରତା)ର ସ୍ତର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶରୀରକୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରାଏ।

ଝାଳ ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ରୁମ ଚିପିଚିପି ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।

AC ର ‘ଡ୍ରାଏ ମୋଡ୍’ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରହସ୍ୟ:

ବର୍ଷା ଋତୁରେ, AC ର ‘ଡ୍ରାଏ ମୋଡ୍’ କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ମୋଡ୍ ର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରୁମର ପବନରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା।

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ମୋଡ୍ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତି, AC କମ୍ପ୍ରେସର ନିରନ୍ତର ଚାଲିନଥାଏ; ବରଂ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ରୁମରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ବାତାବରଣକୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରାଏ।

ଡ୍ରାଏ ମୋଡ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ:

ଡ୍ରାଏ ମୋଡ୍‌ର ପ୍ରାଥମିକ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ରୁମରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ନକରି ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ ହେଉଛି ବିଜୁଳି ସଞ୍ଚୟ; ଯେହେତୁ ଏହି ମୋଡ୍‌ରେ AC କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାନକ କୁଲ୍ ମୋଡ୍‌ ତୁଳନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କମ୍ ହୋଇପାରେ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍‌ରେ ଆରାମ ସହିତ ଉନ୍ନତ ଆରାମ ପାଆନ୍ତି।

କେବେ ଡ୍ରାଏ ମୋଡ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ:

ଯଦି ବାହାରର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ‘ଡ୍ରାଏ ମୋଡ୍’ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ‘କୁଲ୍ ମୋଡ୍’ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ‘ଡ୍ରାଏ ମୋଡ୍’ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଏବଂ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ସମୟ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏସି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:

ବର୍ଷା ସମୟରେ, AC ର ତାପମାତ୍ରା ୨୪ ରୁ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, ବାହାର ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ ନକରିବା ପାଇଁ ରୁମର ଡୋର ଏବଂ ଝରକା ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ।

AC ଫିଲ୍ଟରକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, କାରଣ ମଇଳା ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଶୀତଳତା ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଏପଟରେ ମମତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହିଲେ; ସେପଟେ ତୀବ୍ର…

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ…

ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ; ମିଳିଲା…

୩ ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ; ପୋଲିସକୁ…

1 of 29,134