Pakistan Army: ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଡିଜିଙ୍କ ନିଚ୍ଚ କାମ, ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହିଳା ସାମ୍ୱାଦିକାଙ୍କୁ ଆଖି ମାରି ଫସିଲେ ବିବାଦରେ

ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲଜ୍ଜ୍ୟାଜନକ କାମ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅହମ୍ମଦ ସରିଫ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ ଏକ ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ସେ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆଖି ମାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛି।

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ବିଶେଷକରି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସମୟରେ, ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ISPR) କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅଜବ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ।

କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ହସ ଦେଇ ଆଖି ମାରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ସେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା:

ଟ୍ୱିଟରରେ ଭିଡିଓଟି ଅପଲୋଡ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଏହାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଶୀଘ୍ର ପାକିସ୍ତାନର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଉପରେ କବଜା କରିନେଇଥିଲା।

ସମାଲୋଚକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନଥିଲା, ବରଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟ ଥିଲା। ଏପରି ସମୟରେ ସେନାର ଶୀର୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ଆଚରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।

ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ଏପରି ସାଧାରଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସେନାର ପ୍ରାଥମିକତା କେଉଁଠି, ଏହା ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି।

ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ କ୍ରୋଧ:

ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଏହାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ସୌଜନ୍ୟର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କେତେକ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାପ ଏବଂ ସେନ୍ସରସିପ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଭୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି।

ଅନେକ ୟୁଜର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଫ୍ଲର୍ଟିଂ ଶୋ ପରି ମନେ ହେଉଛି।

