୮୦ ବର୍ଷର ବର ଏବଂ ୭୫ ବର୍ଷୀୟା କନିଆଁର ଛୋଟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ବାହାଘରର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର
ବାହାଘରର ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଦୁହେଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇଗଲେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିବାହକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଅଜବ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ, ଏପରିକି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ବିବାହ ଦେଖିଥିବେ। ହେଲେ ଏବେ ଏପରି ଏକ ବିବାହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଯାଇଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିଜନୌରରେ ଏହି ବିଶେଷ ବିବାହ ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ୟ। ଏହା ସମାଜ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ନାହତୌର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପରସ୍ପର ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ସେହି ବୟସରେ ଜଣେ ୮୦ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଥିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନାହତାଉରର ମହମୁଦପୁର ଗାଁର ୮୦ ବର୍ଷୀୟ କମରୁଦ୍ଦିନ୍ ଏବଂ ନଗିନା ଦେହାତର ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ନାସିମା ଖାତୁନ୍ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ବିବାଦ ପରେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଏହି ତିକ୍ତତା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର କାରଣ ହୋଇଛି।
ଏହି ବିବାହ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଗଲା:
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଜୀବନର କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକାକୀତା ଦୂର କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏହି ମିଳନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଏହାସବୁ ବିବାଦର କାରଣ:
ବିବାହର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନସୀମା ଖାତୁନ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।
ନସୀମା ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ନିକାହ ସମୟରେ, କମରୁଦ୍ଦିନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀମାନଙ୍କ ସତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଏକ ଅଲଗା ଘରେ ରହୁଥିଲେ।
ନସୀମା ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରି କାମ କରୁଥିବା ଆଶା କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବେ। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନସୀମା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ସମାଧାନର ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେଲା:
ଗ୍ରାମମୁଖ୍ୟ ଅବରାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କମରୁଦ୍ଦିନ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ନସୀମାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ ବୋହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ।
ଅନେକ ଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ; ହେଲେ, ନସୀମା ଅଲଗା ହେବାକୁ ଜିଦ୍ ରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ।
ଶେଷରେ, ବଢ଼ୁଥିବା ବିବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମରୁଦ୍ଦିନ ଦୁଃଖଭରା ହୃଦୟରେ ଛାଡପତ୍ର ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ନସୀମା ତାଙ୍କ ଝିଅର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ।
ଉଭୟ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ:
ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଛାଡପତ୍ର ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ପକ୍ଷ ଆଇନଗତ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ି ନଥିଲେ।
ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ସେମାନଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଖବର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।