ଝାଳର ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦାମୀ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବଦଳରେ ୨୦ ଟଙ୍କାର ଫିଟିକିରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ଫିଟିକିରି ମୂଳରୁ ନାଶ କରିଦେବ ଝାଳର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶରୀରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଫିଟିକିରି ବ୍ୟବହାର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ଝାଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିଦିଏ, ଯାହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ରୋକିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶରୀରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?

ଫିଟିକିରି କାହିଁକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂରକରେ: ଫିଟିକିରିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଝାଳଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିଥାଏ।

ଫିଟିକିରି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା, ଦୋହଲିଲା ବିଶାଳ…

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା…

ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ: ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ଫିଟିକିରିର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ପକାଇ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଫିଟିକିରି ପାଣିରେ ମିଶିଯିବ, ସେହି ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତୁ। ଏହା ପୁରା ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର: ଝାଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କମ କରିବା ପାଇଁ ଫିଟିକିରିକୁ ଓଦା କରି ହାଲୁକା ଘଷି ତାହାକୁ ସଫା ଏବଂ ଶୁଖିଲା କାଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଫିଟିକିରି ଏହାର ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ସହିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିଦିଏ ଏବଂ ଏହାର ଆଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜଣ୍ଟ ଗୁଣ ଝାଳ କମ କରିଥାଏ।

ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ହୋଇଯାଉଛି, କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି କିମ୍ବା ପୋଡ଼ାଜଳା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

ପାଉଡର ଆକାରରେ: ଫିଟିକିରିକୁ ପେଷି ପାଉଡର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ପାଉଡରକୁ ସିଧାସଳଖ ପାଦ ଏବଂ କାଖ ଭଳି ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇପାରିବେ।

ଫିଟିକିରି ବ୍ୟବହାରର ଲାଭ: ଏହା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ଡିଓଡୋରାଣ୍ଟରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଯାହା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଚର୍ମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ଫିଟିକିରି ଯେକୌଣସି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ପାଖ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମୂଳରୁ ଝାଳର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା, ଦୋହଲିଲା ବିଶାଳ…

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା…

ସରି ଯାଉଛି ସମୟ… 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ…

ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ,…

1 of 8,154