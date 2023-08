ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ମିଶନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଭେଟି ଭାବବିହ୍ଵଳ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟର ନାମ ଦେଲେ ‘ଶିବଶକ୍ତି’

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଇସ୍ରା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ -୩ ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରୋର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରାଯାନ ମଡେଲ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇସ୍ରୋରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ପିଏମ ମୋଦୀ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ।

ତୁମର ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ -୩ ର ଚନ୍ଦ୍ର ଭୂମି ଅବତରଣ କରିଥିବା ସ୍ଥାନ, ଏବେ ‘ଶିଶିବଶକ୍ତି’ ଭାବରେ ଜଣାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୨ ଏହାର ପାଦଚିହ୍ନ ଛାଡିଥିଲେ, ଏହାକୁ ‘ତ୍ରିରଙ୍ଗା ‘ କୁହାଯିବ।

#WATCH | The spot where Chandrayaan-3’s moon lander landed, that point will be known as ‘Shivshakti’, announces Prime Minister Narendra Modi at ISRO Telemetry Tracking & Command Network Mission Control Complex in Bengaluru pic.twitter.com/1zCeP9du8I

— ANI (@ANI) August 26, 2023