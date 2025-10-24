ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’, ୨୬ରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ବାରଣ, ୨୭ରୁ ୨୯ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ!
ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ କିପରି କରାଯାଏ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’। ୨୭ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’। ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହାର ନାଁ ରଖାଯିବ ‘ମୋନ୍ଥା’। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ସୁପାରିସରେ ବାତ୍ୟା ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ‘ମୋନ୍ଥା’। ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ କିପରି କରାଯାଏ, ଏହାର ନାଁ କିଏ ଦିଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ନାମକରଣ କରାଯାଏ। ଟ୍ରପିକାଲ ସ୍ଲାଇକ୍ଲୋନ୍ ପାଇଁ ୧୩ଟି ଦେଶ ନାମକରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ଦେଶ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ପାଇଁ ଏକ ନାଁ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଏହି ନାଁ ତାଲିକାକୁ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସାଇକ୍ଲୋନକୁ ଚିହ୍ନଟ, ଟ୍ରାକ୍ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସଚେତନତା ପାଇଁ ନାଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତେବେ ୨୭ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’।
ଥାଇଲାଣ୍ଡର ସୁପାରିସରେ ବାତ୍ୟା ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ‘ମୋନ୍ଥା’। ଥାଇ ଭାଷାରେ ‘ମୋନ୍ଥା’ ର ଅର୍ଥ ‘ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ’, କିମ୍ୱା ‘ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ’। ହେଲେ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ‘ମୋନ୍ଥା’ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IMD ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। WMO ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏଥର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ନାମକରଣ କରିବ।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ:
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ୨୬ ତାରିଖରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ୨୯ ଯାଏଁ ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ।
୨୭ ସକାଳେ ବାତ୍ୟା:
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ୨୭ ତାରିଖ ସକାଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା। ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା। ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର।
ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଘନୀଭୂତ ହୋଇ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା। ୨୭ ତାରିଖ ସକାଳେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା।
୨୭ରୁ ୨୯ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କ ସୂଚନା। ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ।
୨୭ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆକଳନ। ପ୍ରାୟ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ୨୭ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀରେ ବର୍ଷା।
ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ୨୮ରେ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା।
୨୯ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ୩୦ ତାରିଖରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ୨୬ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ।