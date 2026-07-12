ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଖବର, ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ଆମେରିକା, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଣିଥରେ ବନ୍ଦ

ପୁଣିଥରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଆମେରିକା ରବିବାର ଦିନ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୃତୀୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) କହିଛି ଯେ ସାଇପ୍ରସ-ପତାକାଯୁକ୍ତ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ M/V GFS Galaxy ଉପରେ ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି।

ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ; ଜଣେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ହାହାକାର, ହୋର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳିକୁ…

ହଠାତ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଗଲେ ବାଘ ଏବଂ କିଙ୍ଗ…

CENTCOM ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ (ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ) ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ରୁମକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜାହାଜଟି ଏହାର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ।

ଜଣେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଇରାନ ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି; ଏବେ ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ।”

ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଖବର:

ଇରାନର ସରକାରୀ ପ୍ରସାରକ IRIB ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆସାଲୁୟେ, ବନ୍ଦର ଆବାସ, ସିରିକ୍, ବନ୍ଦର ଦେୟର ଏବଂ ଚାବାହାର ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କରିବାର ଘୋଷଣା:

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ଦିନ, IRGC ଦାବି କରିଥିଲା ​​ଯେ ଏକ ଜାହାଜ ତାର ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ କରି ଅନୁମତି ବିନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।

ପରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଚେତାବନୀ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଇରାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।

ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଏହି ଘଟଣାକୁ ବାହାନା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ।

କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି:

ଶନିବାର ଦିନ, ଆମେରିକା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଇରାନକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଓମାନ ଏବଂ କାତାରଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ମସ୍କଟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।

ଇରାନ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ପ୍ରଥମେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ତୈଳ ରପ୍ତାନି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଳନ କରେ ତେବେ ହିଁ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧର କାର୍ଯ୍ୟର ଚାଲିଥିବା ଚକ୍ର ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ହାହାକାର, ହୋର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳିକୁ…

ହଠାତ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଗଲେ ବାଘ ଏବଂ କିଙ୍ଗ…

ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ବିଧବା…

ବଦଳିଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନିୟମ,…

1 of 11,197