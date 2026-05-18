ଏହି ଦେଶରେ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି ସୂର୍ଯ୍ୟ; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଅଟେ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶ ଗସ୍ତ ଅଧୀନରେ ନରୱେରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ଅନନ୍ୟ ଦେଶ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଠାରେ ମାସ ମାସ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଭଳି ଆଲୋକ ରହିଥାଏ।

By Priyanka Das

Pm Modi Norway Visit : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବେ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ନରୱେ ଯାଉଛନ୍ତି। ୟୁଏଇ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରିବା ପରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ନରୱେ ଗସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦେଶ ନିଜର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନରୱେ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ମାସ ମାସ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ରାତି ୧୨ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦିନ ଭଳି ଆଲୋକ ଚମକୁଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯାଦୁକରୀ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି।

ନରୱେ ନିଜର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ରଖିଛି। ଏହି ଦେଶରେ ମେ ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୭୬ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେହେଲେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକେ ଏହାକୁ ‘ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ମିଡନାଇଟ ସନ’ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦେଶ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି।

ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏଥିପାଇଁ ଘଟିଥାଏ କାରଣ ନରୱେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ନର୍ଥ ପୋଲ୍’ର ବହୁତ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୂରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନରୱେର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚତା (ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି) ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧାର ଏହାର କଡ଼ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥାଏ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେବାର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବର୍ଷ ସାରା ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା କେବଳ ମେ’ରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଋତୁରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆକାଶରେ କିମ୍ବା ଦିଗବଳୟ (Horizon) ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବେ।

ଜୁନ୍ ମାସରେ ତ ଏଠାରେ ରାତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ କେବଳ ୪୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଅନ୍ଧାର କିମ୍ବା ଈଷତ୍ ଅନ୍ଧକାର (Twilight) ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଅଂଶ ୬୬ଡ଼ିଗ୍ରୀ  ରୁ ୯୦ଡ଼ିଗ୍ରୀ  ଅକ୍ଷାଂଶ (Latitude) ମଧ୍ୟରେ ଢଳି ରହିଥାଏ।

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଲୁଚକାଳି ଖେଳର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପାଣିପାଗ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ଓ ଜାନୁଆରୀ-ଏହି ତିନି ମାସରେ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଗୋଟିଏ ବି ଗାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ରହିଥାଏ।

ନରୱେର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୩.୮୫ ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପିଛା ହାରାହାରି କେବଳ ୧୪ ଜଣ ଲୋକ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଶାନ୍ତ ଦେଶ ନରୱେର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ପ୍ରାୟ ୫୪.୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତୁଳନାରେ ଏତେ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ହେତୁ ଏଠାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିଥାଏ।

ଯେତେବେଳେ ରାତି ୧୨ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଲୋକିତ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଦିନ ଏବଂ ରାତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥିବା ହେତୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବି ପାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳୁଥିବା, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଏବଂ ନିଜ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଦୋକାନ ବଜାରର କାମ କରୁଥିବାର ସହଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି।

ଝରକାରେ ମୋଟା ପରଦାର ବ୍ୟବହାର

କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଲୋକ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଶୋଇବାରେ ଆସିଥାଏ। ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଖର ଆଲୋକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏବଂ ରୁମ୍‌ରେ ଅନ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନରୱେର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରର ଝରକାଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ମୋଟା ଏବଅଂ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ପରଦା ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେ।

ଆରମ୍ଭରେ ଶୋଇବାରେ ହୁଏ ଅସୁବିଧା

ମେ’ ମାସରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାତି କେବଳ ୪୦ ମିନିଟ୍‌ର ରହିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ, ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।

 

