ଭାଉଜଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର, ଶବ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି

ମୁମ୍ୱାଇ: ଭାଉଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସୁପରଷ୍ଠାର। ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସିନେମା ଏବଂ ରାଜନୀତି ଜଗତ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନନ୍ଦମୁରୀ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।
ନନ୍ଦମୁରୀ ଜୟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଏନଟିଆରଙ୍କ ବଡ଼ ବୋହୂ ନନ୍ଦମୁରୀ ପଦ୍ମଜାଙ୍କର ରବିବାର ଦିନ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ୭୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛନ୍ତି।
ଆଜି ପଦ୍ମଜାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରର ଅନେକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନନ୍ଦମୁରୀ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ନନ୍ଦମୁରୀ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛନ୍ତି: ପଦ୍ମଜା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନଟି ରାମା ରାଓ ଏବଂ ବାସଭା ତାରକମଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଦଗ୍ଗୁବତୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନନ୍ଦମୁରୀ ଜୟକୃଷ୍ଣ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଯୋଜକ ଯିଏ ଜଣେ ମେକଅପ୍ କଳାକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
ନନ୍ଦମୁରୀ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପଦ୍ମଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ନନ୍ଦମୁରୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସମୟରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ନିଜ ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ।
ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ: ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ସେ ନନ୍ଦମୁରୀ ଜୟକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୋର ଭାଇ ନନ୍ଦମୁରୀ ଜୟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଦଗ୍ଗୁବାତି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ଭଉଣୀ ପଦ୍ମଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ।
ଏହି ଘଟଣା ଆମ ସମଗ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ।