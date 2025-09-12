‘ସାରା ଦେଶରେ ବାଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଜରୁରୀ’, ବାୟୁପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ

ବାଣଫୁଟାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କହିଲେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବାଣ ବନ୍ଦ ହେଉ..

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି ଆର ଗଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏନସିଆର ସହରଗୁଡ଼ିକର ବାୟୁ ସଫା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ନୀତି ତିଆରି ହେବ, ତାହା ସମଗ୍ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହେବା ଉଚିତ।

ଆମେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ନୀତି ତିଆରି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗତ ଶୀତ ୠତୁରେ ଅମୃତସର ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଅପେକ୍ଷା ଖରାପ ଥିଲା। ଯଦି ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ, ତେବେ ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନିଷେଧ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ ବିକ୍ରୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବହନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବାଣ ବନ୍ଦ ବିରୋଧରେ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ CAQMକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ମାଗିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଲା ବଡ଼ ଉପହାର, ବଢାଇଲା ଅଟୋ…

୧୨୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ…

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଛଅ ମାସରେ ଏହି କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଲା ବଡ଼ ଉପହାର, ବଢାଇଲା ଅଟୋ…

୧୨୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ…

ଘଟିଲା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ! ମଣିପୁରରେ ମୋଦୀ…

କିଛି ନକହି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ…

1 of 28,676