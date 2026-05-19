ବୁଲା କୁକୁର ଏବଂ ଗୋରୁଗାଈ ମାମଲାରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କଣ ହୋଇଛି?
Supreme Court on Stray Animals : ବୁଲା କୁକୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଶୁଣାଇବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ସକାଳ ୧୦.୩୦ ରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିସ୍ତୃତ ଶୁଣାଣି ପରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୯ ରେ କୋର୍ଟ ନିଜର ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ।
୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାରା ଦେଶର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ହସ୍ପିଟାଲ, ବସ୍ ଡିପୋ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ, ହାଇୱେ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲା ଗାଈ-ବଳଦମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ରେ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ଜଷ୍ଟିସ ଜେ ବି ପାର୍ଦୀୱାଲା ଏବଂ ଆର ମହାଦେବନଙ୍କ ବେଞ୍ଚ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫରିଦାବାଦର ସମସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ (ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ) ରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
୧୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆସିଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପଶୁ ପ୍ରେମୀମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମାମଲା ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମ ନାଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ୩ ଜଣିଆ ଜଜ୍ଙ୍କ ବେଞ୍ଚକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ୨୨ ଅଗଷ୍ଟରେ ୩ ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ କେବଳ ହିଂସ୍ର/ଭୟଙ୍କର କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଟର ହୋମରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବାକି ଅନ୍ୟ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଓ ଟୀକାକରଣ ପରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଏହି ଶୁଣାଣିକୁ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରଖି ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଶୁଣାଣି କରିବେ।
୨୯ ଜାନୁଆରୀରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ରାୟ
୩ ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣାଣିର ପରିସରକୁ ସାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ୭ ନଭେମ୍ବରରେ ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ (ସରକାରୀ) କୋଠାବାଡ଼ିରୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ଏହା ପରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବିସ୍ତୃତ ଶୁଣାଣି କରି ୨ ଜାନୁଆରୀରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ।