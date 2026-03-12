(video) ପେଟ୍ରୋଲ ମହଙ୍ଗା ହେବା ଡ଼ର! ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧରି ଆସିଲେ ୫୦୦୦ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଗଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତିକରି ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇଗଲା ଯୁବକ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଜାକର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି।

ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, “ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।” କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟର ସମ୍ଭାବନା ହେତୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ଏବେ, ଏହି ଭିଡିଓ ଅନଲାଇନରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେୟାର ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମଜାଦାର କମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

(Video)T20 World Cup: 14 କି.ମି ହାତଯୋଡ଼ି,…

ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଯାଇ ମୁସଲିମ୍ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ…

ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଧରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ:

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଧରି ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ପାର୍କିଂ କରିବା ପରେ, ସେ ସେଥିରେ ଚଢ଼ି ନୋଜଲ୍ ରୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।

ସାଧାରଣତଃ, ଲୋକମାନେ କିଛି ଲିଟର କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ ୫୦-୬୦ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦୦ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାର ଭୟରେ ପଦକ୍ଷେପ:

ଭିଡିଓଟିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଭୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ଏହି ଭୟ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ ମହଜୁଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ, ସେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ସେଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଗଲେ।

ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମଜା:

ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି।

ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଆଣିଥିଲେ।”

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ମଜା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କେତେକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟେ, ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

(Video)T20 World Cup: 14 କି.ମି ହାତଯୋଡ଼ି,…

ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଯାଇ ମୁସଲିମ୍ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ…

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଖୋଲିଲେ…

US-Iran War: ଇରାନର ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ…

1 of 8,484