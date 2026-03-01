ଫାଇନାଲ ଜିତିବା ଦଳ ହେବ ମାଲେମାଲ, ପରାଜିତ ଟିମ୍ ବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଯିବ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ?

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଦିନ ଉପରେ ପୁରା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ନଜର ରହିଛି। ରବିବାର, ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଦୁଇଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବା ମ୍ୟାଚ୍ ର ବିଜେତା ସିଧାସଳଖ ଶେଷ ଚାରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍ ରକ୍ଷା କରିବ କି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଶେଷ ହେବ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ:

ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ସେହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ଉଲ୍ଲାସ ଏବେ ବି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଜା ହୋଇ ରହିଛି।

ଏବେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଚମକଦାର ଟ୍ରଫି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସ ଦର୍ଶାଏ ଯେ କୌଣସି ଦଳ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ନାହିଁ।

ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଭୟଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚି ଶେଷରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବ।

ତିନୋଟି ବଡ଼ ଦଳ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ:

ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସେମିଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ଏବେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ବାକି ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ଚାରି ଦଳକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।

ମୋଟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରାୟ ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା:

ପଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ସହିତ, ଏଥର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ମୋଟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରାୟ ୧୨୦.୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏଥର, ବିଜେତା ଦଳ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପରାଜିତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜେତା ଦଳ ପ୍ରାୟ ୨୭.୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ, ଭାରତ ୨୦୨୪ରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ସମୟରେ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରାଶିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫାଇନାଲରେ ପରାଜିତ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଜିତିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଉପବିଜେତା ପ୍ରାୟ ୧୪.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ।

ଅବଶିଷ୍ଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପରାଜିତ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟମାନେ ୭.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ୩.୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ୧୩ତମରୁ ୨୦ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ୨.୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ।

