ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ସୁପର-ଏଲନିନୋ, ୧୮୭୭ ଭଳି ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ, ବିଶ୍ୱରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି! ସତର୍କ କରାଇଲା WMO
ବିଶ୍ୱରେ କିଛି ମାସରେ ହୋଇପାରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ! ଆସୁଛି ସୁପର-ଏଲନିନୋ। ସତର୍କ କରାଇଲା ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାନ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖାଇପାରେ ପ୍ରଭାବ। ୧୮୭୭ ଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାନ।
ଯାହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱର ଏକାଧିକ ଦେଶରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱରେ କିଛି ମାସରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ହୋଇପାରେ! ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ, ବନ୍ୟା ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ଆସିପାରେ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ଏଲ୍ ନିନୋର ପୁନରାବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ (WMO) ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଗୁରୁତର ମରୁଡି, ଗରମ ଲହରୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଭଳି ଚରମ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଭାରତ ଉପରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ:
ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ: ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍କଟ: ବର୍ଷା ହ୍ରାସ ଦେଶର କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଜଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମରୁଡ଼ି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏଲ୍ ନିନୋ କ’ଣ:
ଏହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ତାପକୁ ବୁଝାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ଏହାକୁ ‘ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋ’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପାଣିପାଗ ଧାରାକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ।