ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ଯୋଜନା USର ଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା… ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଦଙ୍ଗା ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଶେଖ୍ ହସିନା
"ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆମେରିକା ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ"।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ଦେଶ ଛାଡିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଛାତ୍ର ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ବିପ୍ଳବ ପରେ ଶେଖ ହସିନା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଶେଖ ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦିତ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା।
ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିଦେଶୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଥିଲା।
ଶେଖ ହସିନା କହିଛନ୍ତି, “ଏହାକୁ ବିପ୍ଳବ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ! ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା, ଯାହା ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହାକୁ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା।”
“ଏହା ମୋତେ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ସରକାର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ହତ୍ୟା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜନତାଙ୍କୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉସ୍କାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।”
ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ:
ହସିନା ସିଧାସଳଖ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ରଣନୈତିକ ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ୍ ଦ୍ୱୀପର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାହାଁନ୍ତି।
ହସିନା କହିଲେ, “ତୁମେ ଜାଣ ଏସବୁ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଏହା ହେଉଛି ୟୁନୁସ୍। ଆମେରିକୀୟମାନେ ମୋଠାରୁ ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ୍ ଦ୍ୱୀପ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇ ନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ୟୁନୁସ, ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା, ପାଣ୍ଠି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଯିଏ ନିଜ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ।”
ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍:
ହସିନା ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ମୌଳବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାଂଲାଦେଶରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛନ୍ତି – ଏହା ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଏକ ଧାରା ଯାହା ୧୯୭୧ ମସିହାରୁ ଜାରି ରହିଛି।
ଆୱାମୀ ଲିଗର ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିଗଲା:
ହସିନା ଦେଶ ଛାଡିବା ପରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଆୱାମୀ ଲିଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ମେ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦଳର ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲା।
ଆୱାମୀ ଲିଗ – ବାଂଲାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସମର୍ଥନ ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରାରେ ମୂଳ ଏବେ ଅନେକ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡିତ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ହସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
ଢାକାସ୍ଥିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍-୧ରେ ବିଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସରକାରୀ ପକ୍ଷ ହାସିନାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସେନା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP)ର ଚାପରେ ୟୁନୁସ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା:
ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ନିରନ୍ତର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ୧୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ହସିନାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି କୋଟା ନୀତି ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏହା ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
୧୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବାଂଲାଦେଶରେ ଶାସନ କରିଥିବା ହସିନା, ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଢାକା ବାସଭବନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ୱାକାର-ଉଜ-ଜମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଦେଶ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସଭବନରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।