ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋନ୍ ପାପଡିର ଇତିହାସ କଣ, ଭାରତରେ କେମିତି ହେଲା ଏହି ମିଠା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଜାଣନ୍ତୁ..

ରେ ଘରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋନ୍ ପାପଡିର ଇତିହାସ କଣ, ଭାରତରେ କେମିତି ହେଲା ଏହି ମିଠା ପ୍ରସିଦ୍ଧ

By Jyotirmayee Das
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଦୀପାବଳି ପାଖେଇ ଆସିବା ସହିତ ବଜାରରେ ଖୋଲିଲାଣି ମିଠାର ପସରା । ଭଳି କି ଭଳି ମିଠାର ଚାହିଦା ବି ବେଶୀ । ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଦେଇ ଲୋକେ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇ ଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସବୁ ମିଠା ଭିତରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସୋନ ପାପଡିର ଚାହିଦା ସବୁଠି ଥାଏ । ଏହା ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଏହା ବିଶେଷତ୍ୱ ସେତିକି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଏହି ମିଠାର ପରମ୍ପରା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଇତିହାସ କ’ଣ ? ଭାରତରେ ଏହି ମିଠାର ପ୍ରଚଳନ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?

ସୋନ୍ ପାପଡିର ଇତିହାସ: ସୋନ ପାପଡିର ଇତିହାସକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦାବି ରହିଛି। କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ମିଠାର ପରମ୍ପରା ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି କେତେକ କୁହନ୍ତି ଯେ,ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ଏହାର କୌଣସି ଠୋସ୍ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏହି ମିଠା ତୁର୍କୀ ପିସମାନିଏ ସହିତ ପାଖାପାଖି ସମାନ । କିନ୍ତୁ ତୁର୍କୀରେ, ଏହି ମିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବେସନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଇଦା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ଭାରତରେ ସୋନ୍ ପାପଡିର ଉତ୍ପତ୍ତି: ଭାରତରେ ସୋନ୍ ପାପଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପଶ୍ଚିମ ସହରଗୁଡ଼ିକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ ଏହି ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏହି ମିଠା ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ପାଲଟିଗଲା।

ଦୀପାବଳିରେ ସୋନ ପାପଡ଼ିର ମହତ୍ତ୍ୱ: ଦୀପାବଳିରେ ସୋନ ପାପଡି କେବଳ ଏକ ମିଷ୍ଟାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଦୀପାବଳି ପର୍ବର ଏକ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଖୁସିର ମିଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ।

