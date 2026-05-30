ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଟ୍ଵିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସତ, ସମର୍ଥ ଓ ଗିରିବାଳାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ସିବିଆଇ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଜେନ୍ସି କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ?

ଟ୍ଵିଶା ଶର୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସମର୍ଥ ସିଂହ ଏବଂ ଗିରିବାଳା ସିଂହଙ୍କ ୫ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଛି। ଏବେ ଏଜେନ୍ସି ଉଭୟଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସାଇ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ଏଥିସହିତ, ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ କରି ମୃତ୍ୟୁର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

By Priyanka Das

Twisha Sharma Murder Case : ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସିବିଆଇ ସମର୍ଥ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା, ଯାହାର ସେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ସେହିପରି ଏଜେନ୍ସି ଗିରିବାଳା ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୨୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା। ସମର୍ଥ ସିଂହ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍‌କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜେ ଟ୍ଵିଶାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ଗିରିବାଳା ସିଂହ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଥିଲେ।

ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହି କଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଏବଂ ଗିରିବାଳାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ଵିଶାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫାଶୀରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ଵିଶାଙ୍କୁ ଫାଶୀରୁ କିପରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ସଂସ୍ଥା ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଜେନ୍ସି ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏକ ‘ଡମି’ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମର୍ଥ ସିଂହଙ୍କ ଦାବିର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ।

ଦାବି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ମେଳ କରିବ ଏଜେନ୍ସି:

ସମର୍ଥଙ୍କ ବୟାନ ଅପରାଧ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସେହି ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ସହ ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଟିମ୍ ସମର୍ଥଙ୍କୁ ଝୁଲୁଥିବା ପୁତ୍ତଳା (ଡମି) କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କହିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଟ୍ଵିଶାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କିପରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗିରିବାଳା ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ‘ଡମି ଟେଷ୍ଟ’ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚରାଯିବ ଯେ, ସେ ଟ୍ଵିଶାଙ୍କ ବେକରେ ଲାଗିଥିବା ଗଣ୍ଠିକୁ କିପରି ଖୋଲିଥିଲେ?

ବେଲ୍ଟର ମଜବୁତୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ସିବିଆଇ:

ସିବିଆଇ ସେହି ବେଲ୍ଟର ମଜବୁତୀ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ଵିଶା ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେହି ବେଲ୍ଟ କେତେ ଓଜନ ସହିପାରିବ। ସିବିଆଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗିରିବାଳା ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗିରଫଦାରୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରୀମ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରିବାଳା ଏବଂ ସମର୍ଥ, ଉଭୟଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

୧୨ ମେ’ରେ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ଵିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଗତ ୧୨ ମେ’ରେ ଭୋପାଳର କଟାରା ହିଲ୍ସ ସ୍ଥିତ ଶାଶୂଘରେ ଟ୍ଵିଶା ଶର୍ମା ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଟ୍ଵିଶାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ଏବଂ ଶାଶୂ ଗିରିବାଳା ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଟ୍ଵିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମର୍ଥ ସିଂହ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶାଶୂ ଗିରିବାଳା ସିଂହ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରି ମୃତ ବୋହୂ ଟ୍ଵିଶାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ।

୨୪ ମେ’ରେ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ଵିଶାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ

୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ଗତ ୨୪ ମେ’ରେ ଟ୍ଵିଶାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ, ଟ୍ଵିଶାଙ୍କ ଶରୀରରେ ୭ଟି ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ୧୦ ଦିନ ଫେରାର ରହିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ସିଂହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଶାଶୂ ଗିରିବାଳା ସିଂହଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

