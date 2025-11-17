କିଏ ସେହି ୨ ବାଂଲାଦେଶୀ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଶୁଣାଗଲା ଫାଶୀଦଣ୍ଡ…
ଏମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ହସିନାଙ୍କ ଶୁଣାଗଲା ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (ICT) ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ, ଢାକାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ୧୪୦୦ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ଦୁଇ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ସଂଘ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତା।
ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା:
୧. ୱାକାର-ଉଜ-ଜମାନ – ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶର ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ରେ ବାଂଲାଦେଶର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାସିନାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ।
ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୱାକାର-ଉଜ-ଜମାନ ଆମେରିକା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଗଲା, କେବଳ ସେତେବେଳେ ୱାକାର ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ।
ୱାକରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଶେଖ ହସିନା ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ୱାକର ହସିନାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଫେରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହସିନା ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ୱାକର ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
୨. ଆଲ୍ ମାମୁନ୍ – ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ। ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହରେ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ସମୟରେ, ମାମୁନ୍ ଜଣେ ସରକାରୀ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ।
ମାମୁନ୍ ପୁରା ମାମଲାରେ ଉଚ୍ଚମାନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାମୁନ୍ କେବଳ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିଲେ।
ମାମୁନ୍ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ବିଷୟରେ କହିବା ମାତ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଡିଓରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ କହୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆଲ୍ ମାମୁନ୍ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶର ଏକ କୋର୍ଟ ଆଲ ମାମୁନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗତ ୧୭ ମାସ ଧରି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି।
ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ସହ କ’ଣ ହେବ:
ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଇଣ୍ଟରପୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ୱାରେଣ୍ଟ ପାଇବ। ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।
ଏହା ପରେ, ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ହେଲେ, ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ, ବିଏନପି, ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ମାମଲାରେ ନମ୍ରତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି।
ବିଏନପି ମହାସଚିବ ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ରାଜନୀତି କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ।” ହେଲେ, କେଉଁ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ ତାହା ବିଏନପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ।