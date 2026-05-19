ଇରାନର କେତେ ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛି ଆମେରିକା; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଦିନ ଚଳିଯିବ ଇରାନ?
Iran Frozen Assets: ଇରାନର ଜମା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା କେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ଅଛି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନର କିଛି ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ନମ୍ରତା ଦେଖାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ, ଆମେରିକା ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଇରାନ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାୟ ୨୫%କୁ ଅନଫ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ୱାଶିଂଟନ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଇରାନର କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଟଙ୍କା ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଇରାନର କେତେ ଟଙ୍କା ବିଦେଶରେ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଛି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୨ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଇରାନୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକା ଭିତରେ ସିଧାସଳଖ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଇରାନୀ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଯଦିଓ ୨ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେହୁଏ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ପ୍ରାୟ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଇରାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି: ଇରାନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆମେରିକା ବାହାରେ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଇରାନୀ ପାଣ୍ଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ସୀମିତ ଅଛି।
ଏହି ପରିମାଣ ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ଦେଶର ମୋଟ GDPର ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ହଠାତ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଯାଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଆରାମରେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ।
ଇରାନର ଜମା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା କେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ଅଛି: ଇରାନର ଜମା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ଦେଶରେ ବିସ୍ତାରିତ। କାରଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତେଲ ଦେୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କାରବାର କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଂଶୀଦାର। ଜମା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନରୁ ପୂର୍ବ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରାୟ ୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅଛି। ଇରାକ ଏବଂ କାତାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଇରାନୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ରଖିଛି, ଏବଂ ୟୁରୋପର କିଛି ଅଂଶରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ୧.୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ରଖିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।