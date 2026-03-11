କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍କଟ, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ବଡ଼ ସିରିଜ୍ ସ୍ଥଗିତ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ ସ୍ଥଗିତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।
ଏହି ସିରିଜ୍ ୟୁଏଇରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଦୁଇ ଦଳ ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା।
କ୍ରିକବଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନସିବ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ସିରିଜ୍ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଉଛି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ୟୁଏଇରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି, ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମସ୍ୟା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର କାରଣ।
ନସୀବ ଖାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିରିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ୟୁଏଇରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ କୌଣସି ବିମାନ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିରିଜକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ବର୍ଷର ଶେଷ ତ୍ରୟମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ରସିଦ ଖାନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ସିରିଜ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି-୨୦ ଦଳ ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳିଥାନ୍ତା।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ପ୍ରତି ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ, ୨୦୨୪ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସହ-ଆୟୋଜକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା।