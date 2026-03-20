ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଭାଇରାଲ ବେବି ମଙ୍କି ‘ପଞ୍ଚ’ର ଦୂର ହେଲା ଏକାପଣ, ମିଳିଲା ନୂଆ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ
ତୁଳାର କଣ୍ଢେଇ ଧରି ମା'ର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେବି ମଙ୍କି ପଞ୍ଚକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ପ୍ରେମିକା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛିଦିନ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିବା ଭାଇରାଲ ବେବି ମାଙ୍କଡ଼ ପଞ୍ଚର ଜୀବନ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇଛି।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ନିରୀହ ଛୋଟ ମଙ୍କିିଟି ତା’ ମାଆର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ କଣ୍ଢେଇକୁ ନିଜର ମାଆ ଭାବି ନେଇଥିଲା। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଖାଇଲେ, ଶୋଇଲେ, ବୁଲିଲେ ସବୁବେଳେ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲା।
ହେଲେ ଆଜି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ପାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ବେବି ମାଙ୍କଡ଼ ପଞ୍ଚକୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିଛି।
ଏହି ଦୁହିଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରାଯିବାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି।
ପଞ୍ଚ ଏବଂ ମୋମୋ-ଚାନଙ୍କ ‘କ୍ୟୁଟ୍’ କେମେଷ୍ଟ୍ରି:
ଜାପାନର ଇଚିକାୱା ସିଟି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିରେ ଭାଇରାଲ ଶିଶୁ ମାଙ୍କଡ ପଞ୍ଚ ତା ନୂଆ ସାଥୀ ମୋମୋ-ଚାନ ସହିତ ମଜା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ଲିପରେ, ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଏବଂ ମଜା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ପଞ୍ଚ ପାଖରେ ଏବେ ବି ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନରମ ତୁଳାର କଣ୍ଢେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି – ଯାହା ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ତାଙ୍କ ଏକାକୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଉତ୍ସ ଥିଲା।
ନେଟିଜେନମାନେ ପଞ୍ଚର ନୂଆ ସାଥୀ ମୋମୋ-ଚାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କର “ପ୍ରେମିକା” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ହୃଦୟବିଦାରକ:
ପଞ୍ଚର କାହାଣୀ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କନ୍ଦାଇ ପକାଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର କିଛି ସମୟ ପରେ ତା’ର ନିଜ ମାଆ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଚିଡ଼ିଆଖାନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାକୁ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ଏକ ନରମ ଖେଳଣା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସହିତ ପଞ୍ଚ ଦିନରାତି ଲାଗି ରହିଥିଲେ।
ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଏହି ଖେଳଣା ପଞ୍ଚକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ, ମୋମୋ-ଚାନର ଆଗମନ ପରେ ସେ କେବଳ ଖୁସି ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛି।