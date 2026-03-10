ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ! PM କିଷାନ ଟଙ୍କାର ୨୨ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ…
ଏହିକାମ ନକଲେ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (PM-KISAN) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର ୨୨ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲାନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତାରିଖ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କ୍ରେଡିଟ୍ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିସ୍ତି ଘୋଷଣା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ ରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସାମ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ କିମ୍ବା ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପେମେଣ୍ଟ ଜମା ହୋଇନାହିଁ।
ଏହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କାରଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଧାରା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ PM-KISAN ର କିସ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିଥାଏ।
PM-କିଷାନ ଯୋଜନା କ’ଣ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (PM-KISAN) ଯୋଜନା ସାରା ଭାରତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି।
ଏହି ରାଶି ୨୦୦୦ ର ତିନୋଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଟଙ୍କା କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବିନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।
୨୦୧୯ ରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ଏହି ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆୟ-ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲାଣି।
୨୨ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା:
ଶେଷ କିସ୍ତି ୨୦୨୫ ଶେଷରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ଚାରି ମାସରେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟସୂଚୀ ଯୋଗୁଁ, ଚାଷୀମାନେ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ୨୨ତମ କିସ୍ତି ଆଶା କରୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହୋଲି ବିତିଗଲା, ପେମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେମେଣ୍ଟ କିଏ ପାଇବେନି:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜିକୃତ ଚାଷୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ କିସ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ନହେଲେ ଦେୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ। ଚାଷୀମାନେ ୨୨ତମ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି:
ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିବ।
ପୋର୍ଟାଲରେ ଚାଷୀ ପରିଚୟପତ୍ର ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନଥିବ।
ଜମି ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିବ।
ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବେ।
ଚାଷୀ କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦେଉଥିବେ।
ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ମାସିକ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପେନସନ ପାଉଥିବେ।
ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ।
ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ:
ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିରେ ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଜମି ରେକର୍ଡ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ପିଏମ-କିଷାନ ୱେବସାଇଟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଦେୟ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲରେ କିଷାନ ଇ-ମିତ୍ର ଚାଟବଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ:
ଚାଷୀମାନେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ:
ସରକାରୀ PM-KISAN ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ
ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ଉପ-ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
ତାଲିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ “ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଜାରି କରିବା ପରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଯିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ୨୨ତମ PM-KISAN କିସ୍ତି ବିଷୟରେ ଏକ ସରକାରୀ ଅପଡେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଆସିପାରେ।