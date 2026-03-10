“ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ”, ଟ୍ରମ୍ପ କଲେ ବଡ଼ ଦାବି, ଦେଲେ ଶେଷ ଚେତାବନୀ…
ଜାଣନ୍ତୁ ଇରାନକୁ କ'ଣ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ। ସେ ଇରାନକୁ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ଉଦ୍ୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ମିଳିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅନେକ ଦେଶକୁ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ସିବିଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି।
ଇରାନର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ:
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ବହୁତ କ୍ଷତି ପାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ନୌସେନା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାୟୁସେନା ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି।
ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠି ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରୋନ ତିଆରି କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି।” ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନ ପାଖରେ ଏବେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟ କିଛି ବାକି ନାହିଁ।
ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅତି କମରେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ତାର ସମୟସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।