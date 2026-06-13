‘ଆତଙ୍କବାଦର ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣି’, ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ

ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତକୁ 'ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁ' ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଶତ୍ରୁମାନେ ଏହା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଦେଶ ପାଖରେ କେବଳ ଟିକା ନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି।

By Priyanka Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ  : ଭାରତ ଆଉ ଥରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣିକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନର ସମର୍ଥନକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।

ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ‘ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟ୍’ କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ ଜରିଆରେ ସରକାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନାର ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କିଭଳି ଜବାବ ଦିଆଯାଏ।’

ରାଜନାଥ ସିଂହ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ସାପ, ଏହି କୋଣରେ…

ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ…

ସେ ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ।

ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବନି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣି: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରଶ୍ରୟଦାତା ଓ ମାନବିକତାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣି ଦେବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଭାରତକୁ ‘ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁ’ ଭାବେ ଦେଖେ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଭାରତ ଅନେକ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ହେଲେ ଶତ୍ରୁମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତ ପାଖରେ କେବଳ ମାନବିକତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟିକା (ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍) ନାହିଁ, ବରଂ ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ‘ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ୍’ ମଧ୍ୟ ଅଛି।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମାଲୋଚନା

କଂଗ୍ରେସ ଦେଶକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜନତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଜ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ବିଜେପି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ।

ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ

ବଜେଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିର ଆରୋପ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ।

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ସାପ, ଏହି କୋଣରେ…

ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ…

IAF Aircraft Crash: ଆସାମର ଯୋରହାଟ୍‌ରେ ବଡ଼…

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ,…

1 of 29,553