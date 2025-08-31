ଏହି ଡ଼ାଲି ପାଣି ପିଇଲେ ଚୁଟକିରେ ହୋଇଯିବେ ପତଳା, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଜିମ୍

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମସୁର ଡାଲି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ।
ପ୍ରକୃତରେ ମସୁର ଡାଲି ଏକ ଡିଟକ୍ସିଫାଇଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ମଇଳାକୁ ଡିଟକ୍ସି କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଫାଇବର ପରି ମଧ୍ୟ କାମ କରେ ଏବଂ ଚର୍ବିର ପାଚନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ।
ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ମସୁର ଡାଲି ପାଣି ପିଇବାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଏହି ମସୁର ପାଣି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ: ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁଜ ମସୁର ଡାଲି ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ଏହି ମସୁର ଡାଲି ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମସୁର ଡାଲି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ବି ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ଭାଙ୍ଗିବାର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଅନ୍ତନଳୀ ଚର୍ବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହଜମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରୋକେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ମେଦବହୁଳତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ।
ସବୁଜ ମସୁର ପାଣି ପିଇବାର ଲାଭ:
କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରେ ଲାଭଦାୟକ: ସବୁଜ ମସୁର ପାଣି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତନଳୀରେ ପାଣି ଯୋଡେ ଏବଂ ଏହାର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ।
ଏହା ମଳକୁ ନରମ କରେ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ମଳରେ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ।
ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖେ: ଏହା ଆମ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ଚର୍ବି ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଗରମ କରେ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଜମା ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ମେଦବହୁଳତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଖାଇବା କମାନ୍ତୁ: ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁଜ ଡାଲି ପାଣି ପିଇବା ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଫାଇବରରେ ଭରପୁର ଯାହା ପେଟକୁ ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବାରୁ ରୋକେ ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖେ।
ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ: ମୁଗ ଡାଲି ପାଣି ଶରୀରର ଚର୍ବି ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବି ଶୀଘ୍ର ଜଳିଯାଏ।