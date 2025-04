(VIDEO) ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ, ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପାଣି, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଘର, ଭାସିଲା ଗାଡ଼ି, ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର: ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ରାକୃତିକ ତାଣ୍ଡବର କରାଳ ରୂପ। କୁଆଡୁ କିଛି ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଉ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର କରିଦେଲା। ଭୟଙ୍କର ପାଣି ସୁଆରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ। ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଯଦିଓ ଏବେସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ୧୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାସରିଛି। ହେଲେ ୩ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବଂ ଏବେବି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ: ହଁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାମବନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି।

ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଘର ଏବଂ ଯାନବାହନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରୂପ ନେଇଛି। ରବିବାର ରାମବନ ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ଗାଁରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା।

ବନ୍ୟାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ, ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା: ପ୍ରଶାସନର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଡ୍ରେନରେ ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହି ବନ୍ୟା ଚେନାବ ସେତୁ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ, ଅତି କମରେ ୧୦ ଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୫-୩୦ ଟି ଘର ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିବା ପରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

#Update : One person including two children died in the cloud burst that occurred in #Ramban, Jammu last night. Three people lost their lives yesterday #jammuandkashmir #BreakingBad https://t.co/hbvSYGBHkB pic.twitter.com/aCcZh1uCbC

— Indian Observer (@ag_Journalist) April 20, 2025