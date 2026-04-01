ସାବଧାନ! ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ବଦଳିଗଲା UPI ତରିକା, ପେମେଣ୍ଟରେ ଲାଗିଲା ଡବଲ ଲକ୍, ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହି ଖବର
ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁହେଲା UPI ପେମେଣ୍ଟରେ ନୂଆ ନିୟମ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ଚା ଦୋକାନରୁ ସପିଂ ମଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ PhonePe, Google Pay, କିମ୍ବା Paytm ଭଳି UPI ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
୧ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମାବଳୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି।
ଏହି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଯଦିଓ ପେମେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିପାରେ।
ନୂତନ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ କ’ଣ:
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣ ଦୋକାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ QR କୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ୪ କିମ୍ବା ୬ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ UPI PIN ପ୍ରବେଶ କରି ତୁରନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, RBI ଏବେ ‘ଟୁ-ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍’ କିମ୍ବା ଡୁଆଲ୍-ଲେୟାର ସୁରକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପେମେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର PIN ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ; ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଆଇଡିରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTP ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣ ଏକକାଳୀନ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା କଟାଯିବ ନାହିଁ।
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଏବଂ ଠକେଇ ରୋକିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଠକ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର UPI PIN ପାଇଯାଏ, ତଥାପି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା OTP ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ, ଆପଣ ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ଏକ କପ୍ ଚା କିଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହି ଦୁଇ ପଦକ୍ଷେପ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଯଦିଓ ଏହା ନିସନ୍ଦେହରେ ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଟିକିଏ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଯୋଡ଼ିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
କାରବାର ଲିମିଟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ:
ଖୁସିର ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଟଙ୍କା କାରବାର ଲିମିଟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନିୟମିତ କାରବାର ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ପରି ଦୈନିକ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଇପାରିବେ।
ଏହି ସମୟରେ ଜରୁରୀ ଦେୟ ଯେପରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍, ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ଫି ଏବଂ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ପାଇଁ ସୀମା ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ UPI ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର କରିପାରିବେ।
କାର୍ଡ ବିନା ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ:
ଆଜିକାଲି, ଅନେକ ଲୋକ ମେସିନରେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ATM ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା UPI QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତି।
ଏହି ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। HDFC ଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ମାଗଣା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସେବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ମାଗଣା ନଗଦ ଉଠାଣର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ UPI କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କଲେ ATM କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଠାଣ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଶୁଳ୍କ ପରି ସମାନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୩ଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ:
ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ତ UPI ଆପଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ କୌଣସି ବାଧା ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସେଟିଂସରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଫେସ୍ ଲକ୍ ଫିଚର୍ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର OTP ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେ କଠୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସର୍ବଦା ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର PIN କିମ୍ବା OTP କାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।