ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର, ରାଗି ପାଚି ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍, ଆଣିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଉପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କ୍ରୋଧିତ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାନଯିବାରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରାଗରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ନକରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କମିଟିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନୋବେଲ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛି ଯେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜନୈତିକ ପକ୍ଷପାତୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ।
“ପୁଣି ଥରେ, ନୋବେଲ୍ କମିଟି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ରାଜନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି,” ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ମାରିଆଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୋବେଲ୍: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ପାଇଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିରୋଧୀ ନେତା ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରି କମିଟି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଛି।
ମାରିଆଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଏପରି ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଦେଶରେ ଏକଛତ୍ରବାଦର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ନରୱେ କ’ଣ କହିଲା: ନରୱେର ଓସ୍ଲୋରେ ନୋବେଲ କମିଟି ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ “ଭେନେଜୁଏଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।”
ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ୧୧ ନିୟୁତ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନର (ପ୍ରାୟ ୧.୨ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି।
ନୋବେଲକୁ ନେଇ ବିବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାସାଡୋଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଅନେକ ମାସାଡୋଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କମିଟିକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, କହିଛି ଯେ ନୋବେଲ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ର ଏହି ବିବୃତ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ।